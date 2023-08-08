ВСУ за сутки предприняли более 30 попыток атаковать

Успеха не добились ни на одном направлении

У российской авиации в зоне проведение специальной военной операции - подавляющее господство в воздухе. Украинская система ПВО фактически ничего не может сделать с боевыми вертолетами. В частности - Ка-52, которые наносят удары, сами находясь при этом в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения.

Сообщается, что возле Артемовска, не сумев захватить населенный пункт Клещеевка южнее города, ВСУ предприняли попытку прорыва на северном фланге. Со стороны Часова Яра выдвинулась колонна бронетехники, которая сразу же стала целью для артиллерии и авиации. Первым же залпом были уничтожены два танка и четыре БМП.

По информации, поступающей из Херсонской области, группа украинских диверсантов на лодках форсировала Днепр и попыталась закрепиться в районе населенного пункта Казачьи Лагеря. Начался ближний стрелковый бой при поддержки артиллерии. Противник задачу выполнить не смог. Лодки были потоплены. Уйти удалось немногим. По словам российских бойцов, в радиопереговорах со стороны противника была слышна польская и английская речь.

По данным, которые озвучивает российское Минобороны, за минувшие сутки ВСУ предприняли более 30 попыток атаковать позиции российской армии, потеряв при этом не менее 700 человек убитыми и не добившись никакого результата.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево Донецкой народной республики. Уничтожено до 210 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30", - уточнили в ведомстве.

Практически в полевых условиях российские военные медики провели уникальную операцию на открытом сердце. Игла пробила легкое и застряла в артерии прямо возле сердца. Есть тип артиллерийских снарядов, где в качестве поражающих элементов используются подобные стрелы. Транспортировать раненого, получившего настолько серьезную травму, было невозможно поэтому бригаде военных хирургов сами выехали на передовую.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"