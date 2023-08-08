Вершина мастерства: творческий путь Юлии Борисовой

Народная артистка СССР умерла на 99-м году жизни

Блистательная. Удивительная. Недосягаемая. Звезда и прима Вахтанговского театра. Он был ее жизнью. Поразительная верность! Юлия Борисова пришла в него в 1947 году сразу после Щукинского училища. И служила там больше 70 лет! Один из самых знаковых вахтанговских спектаклей "Принцесса Турандот" навсегда связан с ее именем.

"Она сразу же заявила о себе как о выдающейся актрисе. И ее роль Принцессы Турандот была самой яркой ролью, наверное, вообще в биографии российского театра. Я смотрел на нее и думал - она же хрустальная, ее хрустальный голос, ее хрустальный облик", - вспоминает Борис Беленький, продюсер, режиссер, сценарист, учредитель Первой театральной премии "Хрустальная Турандот".

Все роли в театре - звездные. И все режиссеры были готовы ставить с ней спектакли, а все авторы - писать для нее пьесы. Именно Борисовой драматург Алексей Арбузов посвятил свою легендарную "Иркутскую историю".

Покорила зрителям и ее Клеопатра в дуэте с Михаилом Ульяновым. Борисовой вообще очень шли роли гордых красавиц. Но в то же время удавались и комедийные. На сцене она могла иногда выдавать просто удивительные кульбиты.

Она просто не могла не нравиться. Но сниматься в кино режиссерам приходилось ее уговаривать, действовать даже через мужа. Так поступал и Иван Пырьев, приглашая ее на роль Настасьи Филипповны в фильме "Идиот". И Георгий Натансон никого кроме Борисовой не представлял в роли первой советской женщины-дипломата Александры Коллонтай.

У Юлии Константиновны были свои жизненные и профессиональные принципы. Считала - зритель ничего не должен знать о ее проблемах. Никогда - что бы ни случалось в жизни, даже в дни личных трагедий - не отменяла спектакли. Была скромна, непублична, почти никогда не давала интервью.

"Она прожила практически век очень красивой, очень достойной жизнью, очень хочется, чтобы ее душе было легко и светло. Мы ее будем всегда помнить и благодарить. Потому что она по-настоящему великий, легендарный человек", - отметил Александр Олешко, заслуженный артист России.

Юлия Борисова - действительно человек-эпоха. Потрясающая жизнь и судьба длиною в 98 лет.

"Ушла легендарная актриса, ушло воплощение идеи театра Вахтангова, которая талантом, скромность, умом, красотой доказывала, что этот мир может быть всегда лучше. Это очень горькая утрата", - сказал Кирилл Крок, директор Театра имени Вахтангова.

Там обещают выполнить последнюю просьбу своей примы. Она и тут оказалась чрезвычайно скромна - очень хотела, чтобы обошлись без официальной панихиды, а прощание состоялось лишь в кругу семьи. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище - рядом с мужем и сыном.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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