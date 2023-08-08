Мишустин оценил итоги докапитализации Фонда развития промышленности

Запущены десятки индустриальных проектов

Дополнительная капитализация Фонда развития промышленности на 120 млрд рублей, которую провели по поручению президента, дала возможность предоставить льготное финансирование целому ряду перспективных направлений. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с главой фонда Романом Петруцей, передает "ТВ Центр".

Все это позволило запустить десятки индустриальных проектов в таких сферах, как выпуск компонентной базы для тяжелого машиностроения, фармацевтика, радиоэлектроника, производство телекоммуникационного оборудования, сельхозтехники и автомобилей.

Наряду с автогигантами, как "ГАЗ", "АвтоВАЗ", "Урал" и "КамАЗ", заемщиками становятся малые и средние предприятия. В целом фонду удалось профинансировать рекордный портфель проектов.

"Проекты, в которые фонд вкладывает средства, являются основой для технологического суверенитета. Реальный сектор экономики получает средства для инвестиций на льготных условиях – от 1 до 5%. Причем, что очень важно, на длительный срок – на 10 лет. Именно такой цикл нужен для проведения всех масштабных работ. Делая такие инвестиции, вы еще и формируете кадровый потенциал для всех отраслей, связанных с промышленностью и со смежными высокотехнологичными отраслями", - указал премьер.

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