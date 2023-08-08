Жертвами взрыва в жилом доме в Астрахани стали двое жильцов

70 человек пришлось эвакуировать

Два человека погибли в результате взрыве газа в жилом доме в Астрахани. 70 жильцов пришлось эвакуировать, сообщили в экстренных службах.

По данным спасателей, хлопок бытового газа произошел на улице Адмирала Нахимова. Из дома эвакуировали 70 человек. Двое жильцов погибли на месте, еще четверым понадобилась медицинская помощь.

В одной из квартир на четвертом этаже выбило оконные рамы. После взрыва в здании начался пожар, огонь охватил четыре квартиры общей площадью 90 квадратных метров. На месте работают оперативные службы, передает ТАСС.

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