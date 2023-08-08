МО: ВС России заняли более выгодные позиции в Харьковской области

Наступление российской армии продолжается

Вооруженные силы (ВС) России успешно наступают на купянском направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Штурмовые отряды "Западной" группировки войск заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области.

Кроме того, российской армии удалось успешно отразить девять атак и контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоселовского (ЛНР) и Синьковки (Харьковская область).

Также в Харьковской области штурмовая авиация и артиллерия ВС России поразили скопление живой силы и техники ВСУ.

За сутки на купянском направлении противник потерял до 110 военных и пять единиц техники.

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