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МО: ВС России заняли более выгодные позиции в Харьковской области

14:33
  • вторник
  • 08 августа 2023

Наступление российской армии продолжается

Вооруженные силы (ВС) России успешно наступают на купянском направлении.
The Guardian: ВС России начали наступление на Харьков

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Штурмовые отряды "Западной" группировки войск заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области.

Кроме того, российской армии удалось успешно отразить девять атак и контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоселовского (ЛНР) и Синьковки (Харьковская область).

Также в Харьковской области штурмовая авиация и артиллерия ВС России поразили скопление живой силы и техники ВСУ.

За сутки на купянском направлении противник потерял до 110 военных и пять единиц техники.

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