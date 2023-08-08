ВС России отразили 18 атак ВСУ на донецком направлении

Уничтожено более 200 боевиков

Подразделения "Южной" группировки ВС России отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска, Клещеевки и Зайцева в ДНР. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские войска действовали при поддержке авиации и артиллерии.

Также, по данным генерала, нанесены удары по скоплениям живой силы и техники 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Северска Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 210 украинских военнослужащих. Также поражен танк, четыре БМП и три гаубицы Д-30.

Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники бригад территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского в ДНР и Приютного в Запорожской области. Потери противника составили до 125-ти украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и две гаубицы Д-30, сообщил генерал на брифинге.

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