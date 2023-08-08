Состояние Лады Дэнс ухудшилось

Певице провели вторую операцию

Состояние попавшей в аварию певицы Лады Дэнс ухудшилось, ей потребовалось хирургическое вмешательство.

Прошлой ночью певице провели вторую операцию на лице, чтобы минимизировать порезы и разрывы, об этом во вторник, 8 августа, рассказал РИА Новости директор артистки Сергей Пудовкин.

"К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия… Сейчас реальная проблема с ее здоровьем", - сказал он.

По словам Пудовкина, врачам удалось исключить самое главное - подозрение на перелом позвоночника.

Также пришли результаты экспертизы водителя, который вез Ладу. Он был в трезвом и адекватном состоянии, а вот в транспортной компании зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров.

"Будет иск. Предварительная сумма – 12 миллионов рублей", - добавил директор.

Вечером 5 августа автомобиль, в котором Лада Дэнс ехала в качестве пассажира, попал в ДТП в Подмосковье. Прибывшие на место происшествия медики перенесли певицу в машину скорой помощи на каталке.

Ладе Дэнс (ее настоящее имя - Лада Волкова) 56 лет. Она родилась в Калининграде, популярность пришла к ней в 90-е годы. Известна по хитам "Девочка-ночь", "Жить нужно в кайф" и многим другим.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"