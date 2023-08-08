ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Состояние Лады Дэнс ухудшилось

14:56
  • вторник
  • 08 августа 2023

Певице провели вторую операцию

Состояние попавшей в аварию певицы Лады Дэнс ухудшилось, ей потребовалось хирургическое вмешательство.
Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье: кадры с места ДТП

Прошлой ночью певице провели вторую операцию на лице, чтобы минимизировать порезы и разрывы, об этом во вторник, 8 августа, рассказал РИА Новости директор артистки Сергей Пудовкин.

"К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия… Сейчас реальная проблема с ее здоровьем", - сказал он.

По словам Пудовкина, врачам удалось исключить самое главное - подозрение на перелом позвоночника.

Также пришли результаты экспертизы водителя, который вез Ладу. Он был в трезвом и адекватном состоянии, а вот в транспортной компании зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров.

"Будет иск. Предварительная сумма – 12 миллионов рублей", - добавил директор.

Вечером 5 августа автомобиль, в котором Лада Дэнс ехала в качестве пассажира, попал в ДТП в Подмосковье. Прибывшие на место происшествия медики перенесли певицу в машину скорой помощи на каталке.

Ладе Дэнс (ее настоящее имя - Лада Волкова) 56 лет. Она родилась в Калининграде, популярность пришла к ней в 90-е годы. Известна по хитам "Девочка-ночь", "Жить нужно в кайф" и многим другим.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Лада Дэнс
Лада Дэнс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.