Официальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны

Множество государств интересуются возможностью членства в организации

Вопрос расширения БРИКС будет обсуждаться 22—24 августа на саммите в Йоханнесбурге. Официальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны, сообщила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Южноафриканский министр подчеркнула: перспектива членства в БРИКС вызывает огромный интерес, поскольку страны Глобального Юга ищут альтернативы в многополярном мире. По словам Пандор, свою заинтересованность в присоединении официально выразили лидеры 23 стран, при этом многие другие в неофициальном порядке спрашивали о возможности членства.

Глава МИД ЮАР обнародовала полный список государств, которые рассчитывают присоединиться к БРИКС. В их числе, в частности, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Египет, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия и ОАЭ, передает RT.

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