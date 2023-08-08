Ложь главы киевского режима привела к недовольству в рядах ВСУ

Недальновидная политика украинского лидера Владимира Зеленского может привести к военному перевороту в стране. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

"Это вопрос времени. Люди в армии Украины отстранят его от власти", - заявил Макговерн.

При этом бывший аналитик ЦРУ подчеркнул, что военнослужащие ВСУ устали от "постоянного вранья" действующего президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, высказывания украинского лидера о наличии "передовых" систем противовоздушной обороны в крупнейших городах страны приводят в недоумение не только простой народ, но и профессиональных военных.

Он также добавил, что на сегодняшний день у киевского режима нет на вооружении систем ПВО, способных отражать авиаудары российских военных без нанесения значительного ущерба гражданской инфраструктуре. Иными словами, Зеленский намеренно вводит в заблуждение украинский народ, пытаясь такими действиями добиться от западных кураторов новых поставок оружия и боеприпасов, заключил аналитик.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что киевский режим находится на грани краха из-за наступившего перелома в военной спецоперации. По его словам, провал украинского контрнаступления указывает на неминуемую гибель кровавого режима Владимира Зеленского.

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