Для многих украинцев Степан Бандера является "национальным героем"

Озвученные президентом России Владимиром Путиным цели по денацификации Украины являются полностью оправданными. Об этом заявил главный редактор новостного портала Middle East Eye Дэвид Херст.

"Можно сколько угодно осуждать Путина, но денацификация Украины является полностью оправданной", - приводит "АиФ" отрывок из заявления Херста.

При этом британский журналист подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин является единственным политиком в мире, который отнесся к решению проблемы украинского национализма с точки зрения реалиста. По его словам, действия российских военных в зоне СВО направлены исключительно на искоренение нацистских настроений на Украине.

Он также добавил, что большая часть граждан Украины до сих пор считает Степана Бан деру "национальным героем". Помимо этого, в ходе Второй мировой войны многие украинцы примкнули к фашистским захватчикам и участвовали в уничтожении порядка 120 тысяч польских евреев, заключил журналист.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что американские спецслужбы десятилетиями культивировали идеологию ненависти ко всему русскоязычному на Украине. По его словам, именно вмешательство Вашингтона привело к возникновению украинского национализма.

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