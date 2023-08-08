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"Полное разрушение": в США сообщили о мощном ударе России по системам ПВО Украины

16:31
  • вторник
  • 08 августа 2023

Бойцы ВСУ стали легкой добычей для российской авиации

Авиаудары ВС России привели к уничтожению систем противовоздушной обороны Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.   

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"То, что произошло, в частности, за последние четыре месяца, - это практически полное разрушение системы обороны Украины", - заявил Джонсон.

При этом бывший аналитик ЦРУ подчеркнул, что после "тотального разрушения" систем ПВО в крупнейших городах Украины военнослужащие ВСУ не могут противостоять высокоточным ударам ВС России. По его словам, даже "передовые" вооружения НАТО, переданные в распоряжение украинским военным, не способны повлиять на доминирование российской авиации в воздушном пространстве Украины.  

Он также добавил, что отсутствие систем противовоздушной обороны приведет не только к окончательному провалу контрнаступления ВСУ, но и к неминуемой гибели "кровавого" режима Владимира Зеленского. Теперь украинские военные являются "легкой добычей" для российских самолетов, заключил аналитик.  

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные в ходе наступательных действия в зоне СВО понесли колоссальные потери. По его словам, несмотря на регулярные поставки вооружений НАТО, бойцам ВСУ так и не удалось преодолеть оборонительные укрепления российских военных.

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