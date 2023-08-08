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В Смоленске устраняют последствия мощного урагана

18:11
  • вторник
  • 08 августа 2023

Пострадали трое детей

В Смоленске устраняют последствия мощного урагана, который обрушился на город и область накануне вечером. Очевидцы делятся пугающими кадрами в социальных сетях.

После аномальной жары, которая держалась в регионе несколько дней, внезапно начался сильный дождь с грозой. Порывы ветра достигала 22 метров в секунду. Повалены сотни деревьев - некоторые из них повредили припаркованные автомобили. Повреждены крыши жилых домов.

Из-за обрывов на линиях электропередачи более 12 тысяч человек оставались без энергоснабжения. По данным местных властей, в результате разгула стихии пострадали трое детей. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы, передает "ТВ Центр".

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