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МИД Китая: страны ЕС должны снять экспортные ограничения для Пекина

16:51
  • вторник
  • 08 августа 2023

Европа целенаправленно вводит новые ограничения на экспорт продукции в Азию

Решение проблемы торгового дисбаланса заключается в снятии странами ЕС экспортных ограничений для Пекина, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства Китая.

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"Если страны ЕС действительно хотят решить проблему торгового дисбаланса, то они должны не обвинять Китай, а снять экспортные ограничения", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что ведущие страны Европы уже на протяжении нескольких лет целенаправленно вводят дополнительные ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции на территорию Китая.

Как отметили китайские дипломаты, именно такие необоснованные и недальновидные действия стран ЕС привели не только к значительному снижению потенциала экспорта продукции из Европы в страны Азии, но и к возникновению "колоссального" торгового дисбаланса.  

Ранее журналисты издания The Washington Post сообщили, что напряжение отношений между Вашингтоном и Пекином привело к сокращению американскими компаниями импорта продукции из Китая на четверть. По данным аналитиков, геополитическое соперничество между двумя сверхдержавами заставило компании из США перестроить логистические цепочки.

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