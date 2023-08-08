МИД Китая: страны ЕС должны снять экспортные ограничения для Пекина

Европа целенаправленно вводит новые ограничения на экспорт продукции в Азию

Решение проблемы торгового дисбаланса заключается в снятии странами ЕС экспортных ограничений для Пекина, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства Китая.

"Если страны ЕС действительно хотят решить проблему торгового дисбаланса, то они должны не обвинять Китай, а снять экспортные ограничения", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что ведущие страны Европы уже на протяжении нескольких лет целенаправленно вводят дополнительные ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции на территорию Китая.

Как отметили китайские дипломаты, именно такие необоснованные и недальновидные действия стран ЕС привели не только к значительному снижению потенциала экспорта продукции из Европы в страны Азии, но и к возникновению "колоссального" торгового дисбаланса.

Ранее журналисты издания The Washington Post сообщили, что напряжение отношений между Вашингтоном и Пекином привело к сокращению американскими компаниями импорта продукции из Китая на четверть. По данным аналитиков, геополитическое соперничество между двумя сверхдержавами заставило компании из США перестроить логистические цепочки.

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