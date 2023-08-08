Продолжается набор участников проекта "Код будущего"

Восемь онлайн-курсов для школьников 8-11 классов и студентов колледжей

В рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" Минцифры России реализует проект "Код будущего" - он направлен на предоставление талантливым школьникам и студентам возможности бесплатно пройти курс обучения современным языкам программирования.

Программа представляет из себя восемь онлайн-курсов для школьников 8-11 классов и студентов колледжей. Участники научатся писать программные коды, создавать сайты, разрабатывать игры, создавать приложения.

В настоящее время продолжается набор участников проекта на новый учебный год. Обучение начнется в сентябре-октябре.

Подать заявку можно здесь.

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