Объявлен конкурс на соискание звания лауреата Международной экологической премии "ЭкоМир-2023"

Организатором является Российская академия естественных наук

Российская академия естественных наук объявила ежегодный конкурс на соискание звания лауреата Международной экологической премии "ЭкоМир" за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности и иной деятельности, направленной на устойчивое развитие в 21 веке.

Как отмечают организаторы, конкурс направлен на содействие повышению уровня экологического образования и экологической культуры, развитию экологической политики, распространению экологически чистых технологий.

Отбор участников конкурса осуществляется на основе поданных заявок. Сделать это, а также узнать подробности о номинациях, условиях и требованиях, можно здесь.

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