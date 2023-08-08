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Аналитик Левченко призвал россиян менять иностранную валюту на рубли

17:14
  • вторник
  • 08 августа 2023

Девальвация в России является искусственной

Искусственное ослабление курса рубля указывает на необходимость уменьшения иностранной валюты в экономическом сегменте страны. Об этом в интервью новостному порталу НСН заявил финансовый аналитик Владимир Левченко.

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"Исходя из того, что девальвация, которую мы видим с осени прошлого года, абсолютно искусственная, имеет смысл уменьшить долю валюты в пользу рубля", - заявил Левченко.

При этом аналитик подчеркнул, что снижение доли иностранной валюты в российской экономике позволит предотвратить рост цен на "огромное количество" импортной продукции. По его словам, нормализация цен на товары и услуги является одной из приоритетных задач профильных ведомств страны.  

Напомним, что буквально на прошлой неделе курс американской валюты обновил новый рекорд. По данным торгов, стоимость доллара зафиксировала максимальное значение с марта прошлого года и составила порядка 97 рублей.  

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