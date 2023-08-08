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Умер переводчик Леонид Володарский

17:01
  • вторник
  • 08 августа 2023

Легенда VHS 80-х и 90-х

В возрасте 73-х лет после продолжительной болезни умер переводчик и писатель, ведущий радиостанции "Говорит Москва" Леонид Володарский, сообщила радиостанция.

Широкую известность Володарский приобрел благодаря узнаваемому озвучанию иностранных фильмов для видеокассет в 1980-х и 1990-х годах. Как оговорил сам Володарский, за карьеру он перевел и озвучил около 5000 картин - в частности, "Терминатора", "Крестного отца", "Звездные войны" и "Крепкого орешка".

Кроме того, он одним из первых переводил на русский язык произведения американских писателей Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера

"Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком", - приводит радиостанция слова родственников Володарского.

Писатель окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Работал в Институте Африки АН СССР, затем - в Институте международного рабочего движения АН СССР. Был автором сценария и ведущим десятисерийного телефильма "Разведка, о которой знали немногие".

Прощание пройдет 11 августа в 11:00 в зале для прощания ЦКБ N1 Управления делами президента по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25.

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Переводчик Леонид Володарский
Переводчик Леонид Володарский
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