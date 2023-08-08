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Дефицит бюджета России в январе-июле 2023 года составил 1,8% от ВВП

17:42
  • вторник
  • 08 августа 2023

Минфин положительно оценивает динамику поступлений в российскую казну

В период с января по июль текущего года дефицит Федерального бюджета России достиг 2,8 трлн рублей, передает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на опубликованный Минфином России документ.  

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Напомним, что в последний раз сотрудники финансового ведомства давали оценку дефицита бюджета страны к объему ВВП в июне 2021 года.  

Уточняется, что российский бюджет за первые шесть месяцев 2023 года был исполнен на 1,8 процента от ВВП. При этом аналитики ведомства подчеркнули, что плановый дефицит бюджета составляет порядка 3 трлн рублей.  

Как отметили в ведомстве, нефтегазовые доходы страны сократились почти на 42 процента, до 4,2 трлн рублей. Однако другие доходные статьи России увеличились в несколько раз по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Так, например, доходы российского бюджета выросли на 10,3 трлн рублей. 

Помимо этого, аналитики профильного ведомства также добавили, что динамика поступлений в российский бюджет оценивается как крайне "устойчивая и стабильная".

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ослабление курса национальной валюты связано с торговым балансом. По его словам, недавняя девальвация курса рубля является сезонным явлением, поскольку летом происходит резкий рост спроса на резервные валюты из-за уезжающих за границу граждан.

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