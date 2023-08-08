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Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

18:20
  • вторник
  • 08 августа 2023

Практически вся ее творческая жизнь была связана с Театром имени Вахтангова

В Москве на 99-м году жизни скончалась народная артистка Советского Союза, одна из самых ярких звезд советского и российского театра Юлия Борисова, передает "ТВ Центр".

Практически вся ее творческая жизнь была связана с Театром имени Вахтангова, слава которого в значительной мере держалась и на искусстве Юлии Константиновны. Ее партнер по сцене Василий Лановой говорил: "Каждая роль Борисовой - это бриллиант чистейшей воды по четкости рисунка, по строгости отбора выразительных средств, по силе внутренней убежденности в правоте своей героини".

В кино Борисова снималась редко. Но её роли Настасьи Филипповны в экранизации "Идиота" и Александры Коллонтай в фильме "Посол Советского Союза" признаны вершиной актерского мастерства и классикой киноискусства.

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Народная артистка СССР Юлия Борисова
Народная артистка СССР Юлия Борисова
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