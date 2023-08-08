Министр обороны Израиля пригрозил вернуть Ливан в "каменный век"

Ухудшение отношений между Бейрутом и Иерусалимом приведет к новой локальной войне

Агрессивная политика Ливана приведет к возвращению страны в "каменный век", передает издание The Times of Israel со ссылкой на официальное заявление главы Минобороны Израиля Йоава Галанта.

Как отметили авторы издания, глава оборонного ведомства Израиля обратился к ливанским властям после высказываний отдельных представителей политического руководства страны о потенциальных авиаударах по военным объектам Иерусалима.

"Мы вернем Ливан в каменный век. Ливан будет стерт с лица земли", - заявил Галант.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что агрессивная политика ливанских властей в отношении Израиля приведет не только к эскалации конфликта в регионе, но и к "тотальному" уничтожению Ливана. По его словам, военнослужащие израильской армии уже неоднократно демонстрировали свою "мощь" на Ближнем Востоке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Израиля игнорируют просьбы отдельных представителей киевского режима о предоставлении ВСУ систем противовоздушной обороны.

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