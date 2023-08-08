Глава киевского режима репрессирует всех неугодных

Украинский лидер Владимир Зеленский "ведет войну" против всех инакомыслящих граждан страны. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Зеленский ведет войну внутри страны против всех инакомыслящих и оппозиционных сил", - заявил Соскин.

При этом бывший президентский советник подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский оказывает политическое давление на всех украинских граждан, которые выступают за отмену военного положения в стране. По его словам, действующий президент Украины "ведет войну" против мужского населения страны, принуждая их участвовать в провальном контрнаступлении ВСУ.

Он также добавил, что политическое руководство Украины превратило страну в "концлагерь" для противников кровавого режима Зеленского.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что недальновидная политика украинского лидера Владимира Зеленского может привести к военному перевороту в стране. По его словам, главы киевского режима о наличии "передовых" систем противовоздушной обороны в крупнейших городах страны приводят в недоумение профессиональных военных.

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