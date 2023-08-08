Собянин: масштабные инвестпроекты позволят создать в ТиНАО более 13 тыс. рабочих мест

Реализованы планы будут в ближайшие годы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о планах реализации масштабных инвестиционных проектов в ТиНАО в ближайшие годы.

Среди таких проектов глава города выделил пищевой кластер в поселении Щаповское, логистический центр электронной коммерции в поселении Краснопахорское, индустриальный кластер в районе железнодорожной станции "Бекасово-Сортировочная", завод по выпуску технологического оборудования в поселении Вороновское, промышленный технопарк в поселении Марушкинское.

Кроме того, планируется строительство второй очереди технопарка "ТехноСпарк", где появится больше 500 новых рабочих мест.

"В рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда в ТиНАО построят три промышленных комплекса, три центра инноваций и импортозамещения, а также логистический парк. Благодаря этому будет создано свыше 13 тыс. рабочих мест", - резюмировал мэр.

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