ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Левкин: участники программы реновации активно приобретают машиноместа в новостройках

18:41
  • вторник
  • 08 августа 2023

Парковочные места могут приобрести как собственники квартир, так и наниматели.

Москвичи приобрели более 5,6 тыс. машиномест в новостройках по программе реновации жилфонда с начала ее реализации. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Левкин: в районе Замоскворечье началось строительство гостиничного комплекса на 73 номера
Сергей Левкин: До конца года около 220 человек начнут переезд в новостройку по реновации в Лефортово

"С начала программы жильцами приобретено более 5,6 тыс. машиномест, в том числе с начала 2023 года – порядка 1,4 тыс. машиномест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что машиноместа реализуются согласно постановлению правительства Москвы №1222-ПП от 9 августа 2021 года "О порядке приобретения машиномест, расположенных в подземной части многоквартирных домов, строительство которых осуществлялось в целях реализации программы реновации жилищного фонда в Москве".

При этом руководитель департамента Сергей Левкин подчеркнул, что приобрести место в подземном паркинге можно только после получения подтверждающих документов на новую квартиру. По его словам, вводимые в эксплуатацию дома по программе реновации оснащаются парковочными местами и необходимой инфраструктурой.

В свою очередь председатель общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, Валерий Теличенко, которого также цитирует пресс-служба, отметил, что машиноместа в подземных паркингах домов, построенных по программе реновации, могут приобрести как собственники квартир в новостройках по реновации, так и наниматели.

"Если в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления на приобретение определенного машиноместа поступило еще одно или несколько заявлений от других участников программы реновации в отношении этого же машиноместа, покупатель будет определен по итогам проведения аукциона", – пояснил Валерий Теличенко.

Валерий Теличенко добавил, что воспользоваться правом покупки можно не позднее чем в течение 12 месяцев с момента заключения первого договора на квартиру в новостройке, где планируется приобретать машиноместо.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Реновация
Реновация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.