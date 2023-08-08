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CNN: Запад все чаще получает плохие отчеты о ходе контрнаступления ВСУ

19:05
  • вторник
  • 08 августа 2023

Украинские военные не могут преодолеть оборонительные укрепления ВС России

Западные кураторы киевского режима все чаще стали получать "плачевные" отчеты о контрнаступлении ВСУ, передает новостной телеканал CNN со ссылкой на комментарии высокопоставленных чиновников из США и ЕС.

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ обескуражены подвигом российских танкистов
American Conservative: ВСУ потребуются десятилетия для прорыва российской обороны

"Мы получаем плачевные отчеты. Нам постоянно напоминают о сложностях, с которыми украинские военные сталкиваются ежедневно", - заявил конгрессмен Майкл Куингли.

При этом американский чиновник подчеркнул, что в ходе наступательных действий солдаты украинской армии не могут преодолеть оборонительные укрепления российских военных. По его словам, попытки прорвать оборону ВС России привели ВСУ к колоссальным потерям.

Как отметил один из европейских дипломатов, за два месяца после официального анонса контрнаступления украинским военным так и не удалось достигнуть каких-либо значимых результатов в зоне СВО. Помимо этого, дипломат также добавил, что лидеры ведущих стран Европы разочарованы промежуточными результатами контратак ВСУ.  

Ранее журналисты издания American Conservative сообщили, что украинским военным потребуются десятилетия для прорыва оборонительных линий ВС России. США и ЕС уже устали от безрезультативности наступательных действий ВСУ в зоне военной спецоперации. 

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