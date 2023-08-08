Путин обсудил с президентом ЮАР сотрудничество двух стран

Лидеры провели телефонный разговор

Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечено в сообщении, южноафриканский лидер дал положительную оценку итогам недавнего саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

Кроме того, указано, что Путин и Рамафоса обсудили ряд вопросов практического сотрудничества России и ЮАР с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей.

Вместе с тем лидеры выразили обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке дня. Речь шла среди прочего о подготовке к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге, запланированному на 23-24 августа.

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