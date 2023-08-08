Великобритания расширила санкции против России и Белоруссии

Рестрикции Запада введены против компаний, специализирующихся на производстве высокоточных вооружений

Власти Соединенного Королевства ввели очередной санкций против российских и белорусских компаний, связанных с производством высокоточных вооружений, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальный документ, опубликованный на сайте британского правительства.

Уточняется, что новые рестрикции были введены в отношении компаний, деятельность которых тесно связано с производством электронных компонентов. Так, например, в очередной санкционный список была включена зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания Stout, которая специализируется на разработке высокотехнологичной продукции.

Помимо этого, санкции были введены в отношении иранских юридических лиц, которые, по данным британских властей, так или иначе оказывают поддержку Минобороны России. Ограничения были наложены в отношении компании Paravar Pars, а также подразделения Корпуса стражей исламской революции, заключили в документе.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что страны Запада переоценили эффективность введения экономических рестрикций против России. По его словам, попытки западных стран нанести экономическому сектору России поражение обречены на провал из-за разногласий между странами ЕС.

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