Беспилотники ВС России уничтожают украинскую бронетехнику в зоне СВО

Бойцы ВСУ назвали российский беспилотник "Ланцет" главной угрозой на поле боя, передает издание The Telegraph со ссылкой на комментарии украинских военных.

"Они доставляют много хлопот нашим войскам, потому что у нас нет такого оружия", - заявил солдат ВСУ.

При этом военнослужащий подчеркнул, что российские военные имеют на вооружении "неограниченное" количество таких БПЛА. По его словам, именно "ударная мощь" беспилотников ВС России не позволяет украинским военным ускорить продвижение на ключевых направлениях в зоне СВО.

Как отметили авторы публикации, несмотря на маленькие габариты, беспилотники "Ланцет" способны без особых усилий выводить из строя украинские бронемашины. Помимо этого, журналисты также добавили, что российские дроны доставляют серьезные проблемы артиллеристам ВСУ.

"От этих БПЛА невозможно защититься", - заключил еще один боец украинской армии.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что авиаудары российских военных привели к уничтожению систем противовоздушной обороны Украины. По его словам, после разрушения систем ПВО в крупнейших городах Украины бойцы ВСУ не могут противостоять высокоточным ударам ВС России.

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