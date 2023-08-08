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ЕС отказался давать Украине гарантии безопасности

20:27
  • вторник
  • 08 августа 2023

Евросоюз не имеет таких компетенций

Ведущие страны Европы не могут предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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"Мы не можем предоставить Киеву гарантии безопасности", - приводит информагентство РИА Новости слова Стано.  

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что ЕС не может предоставить киевскому режиму гарантии безопасности, поскольку организация не обладает такими компетенциями. По его словам, политическое руководство Украины должно выдвигать такие требования уполномоченным международным организациям.  

"Это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза", - заключил политик.

Ранее полковник российской армии в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном о предоставлении гарантий безопасности Украине могут привести к урегулированию конфликта. По его словам, на данный момент речь идет лишь о предварительных условиях потенциального соглашения.

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