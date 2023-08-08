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В Великобритании распространяется новый подтип коронавируса

20:48
  • вторник
  • 08 августа 2023

Аналогичная ситуация происходит в Индии

Новый подтип COVID-19 распространяется на территории Соединенного Королевства, передает издание The Independent со ссылкой на официальное заявление министерства здравоохранения Великобритании.

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Уточняется, что впервые британские медики столкнулись с новым штаммом COVID-19 несколько недель назад. Ученые прозвали обнаруженный субвариант штамма коронавирусной инфекции ERIS.

Авторы публикации подчеркнули, что на данный момент ERIS занимает второе место по скорости распространения среди всех ранее обнаруженных вариантов коронавируса. По данным медиков, на новый штамм приходится порядка 15 процентов всех случаев заражения COVID-19 в стране.

Как отметили авторы, аналогичная ситуация происходит в индийском штате Махараштра, где новый подтип вируса был обнаружен еще в начале мая текущего года.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией сообщили, что в период с 31 июля по 6 августа в России было госпитализировано 992 заболевших COVID-19. По данным штаба, в Москве за аналогичный период было выявлено порядка 700 случаев заболевания.

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