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CNN: визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным

21:20
  • вторник
  • 08 августа 2023

Посланнице США не удалось встретиться с легитимным президентом страны

Официальный визит заместителя главы Госдепартамента США Виктории Нуланд в Нигер оказался безрезультативным, передает новостной телеканал CNN со ссылкой на комментарии политических экспертов.

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Как отметили авторы публикации, визит американского политика в Нигер не произвел должного впечатления на зачинщиков государственного переворота в стране.

"Посланнице США не удалось достичь каких-либо значимых результатов в ходе переговоров с мятежниками", — говорится в публикации.

При этом авторы подчеркнули, что после визита Нуланд в африканскую республику вероятность военного разрешения ситуации в регионе значительно снизилась. По мнению аналитика издания, военное урегулирование ситуации в Нигере противоречит интересам населения страны.

В издании также добавили, что в ходе официального визита политик так и не смогла встретиться с легитимным президентом страны Мохамедом Базумом, поскольку на данный момент его местонахождение остается загадкой не только для СМИ, но и для высокопоставленных чиновников Запада.

Ранее в МИД России сообщили, что западная интервенция в Нигер должна быть исключена. По мнению российских дипломатов, нигерийский президент должен самостоятельно решать внутриполитические проблемы страны.

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