Аналитик Хартнетт спрогнозировал рост госдолга США на 5 млрд долларов в день

Вашингтон пытается предотвратить потенциальный дефолт в стране

Долг по внешним обязательствам США будет расти на 5,2 млрд долларов ежедневно в течение следующего десятилетия. Об этом в интервью новостному порталу Marketwatch заявил ведущий аналитик Bank of America Майкл Хартнетт

"Долг будет расти гораздо быстрее, чем экономика страны в целом", - заявил Хартнетт.

При этом аналитик подчеркнул, что уже к концу текущего года государственный долг США достигнет почти 120 процентов от ВВП. Так, например, за аналогичный период американский госдолг составлял порядка 98 процентов от валового внутреннего продукта страны, уточнили в издании.

Он также добавил, что на данный момент денежно-кредитные организации США пытаются "спасти" экономический сектор от "сокрушительного" краха. По его словам, американские власти делают все возможное для предотвращения риска дефолта в стране.

Ранее в СМИ сообщили, что госдолг США впервые в истории превысил 32 трлн долларов. По данным аналитиков, американская экономика достигла таких показателей на девять лет раньше, чем ожидалось.

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