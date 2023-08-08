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"Нет шансов": в США заявили о тревоге американских генералов из-за возможностей ВС России

22:04
  • вторник
  • 08 августа 2023

Запад не готов к противостоянию с российскими подлодками

Американский генералитет обеспокоен "сокрушительными" возможностями российского подводного флота. Об этом в интервью изданию Redacted заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.  

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"Американцы думают лишь о мощных российских АПЛ", - заявил Джонсон.

При этом бывший сотрудник спецслужб подчеркнул, что политическая элита США перестала думать о провале украинского контрнаступления из-за возможностей российских подводных лодок. По его словам, такими подлодками обладают лишь две страны в мире – Россия и США.

Он также добавил, что на сегодняшний день Москва значительно опережает Вашингтон в данной отрасли, поскольку ВС России обладают аппаратами "Посейдон", которые не имеют релевантных аналогов в мире.  

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что заявления представителей ЦРУ об успехах американской агентуры в России не имеют ничего общего с реальностью. По его словам, на данный момент у Вашингтона нет ни одного проверенного источника в Москве.

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