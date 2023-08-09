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Собянин: Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

07:42
  • среда
  • 09 августа 2023

Пострадавших и разрушений нет

Минувшей ночью в Московской области средствами ПВО сбиты два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Как уточняется, пострадавших и разрушений в результате этой попытки атаки нет.

Как сообщил в Телеграм-канале Сергей Собянин, беспилотники были сбиты на подлете к столице, в районе Домодедова и Минского шоссе. Мэр Москвы также подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений. Сейчас в районе падения обломков работают экстренные службы.

7 августа силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Калужской областью. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, разрушений нет.

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