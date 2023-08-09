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Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ

08:20
  • среда
  • 09 августа 2023

Удары нанесли из гаубиц Д-30

Новые кадры с краснолиманского направления от нашего Министерства обороны. Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ.
Минобороны показало новые кадры боевого применения Ка-52 "Аллигатор"

Мощные удары нанесли из буксируемых гаубиц Д-30. Расчёты этих орудий успешно поражают вражескую технику и живую силу украинских радикалов, а также обеспечивают огневую поддержку российских штурмовых отрядов.

Высокая эффективность и точность гаубицы позволяет нашим артиллеристам наносить сокрушительные точечные удары по важным объектам противника. Корректировку огня и видеофиксацию уничтожения целей ведут с помощью беспилотников. Работают артиллеристы в любое время суток и при любой погоде.

Жизнь украинским радикалам серьёзно осложняют и наши миномётчики. Этот расчёт 120-миллиметровой установки "Сани", получив разведданные о наращивании сил противника на купянском направлении, выдвинулся на огневой рубеж в нескольких километрах от позиций ВСУ. Каждое движение бойцов чётко отработано, в течение дня они несколько раз меняют позиции и эффективно уничтожают цели на расстоянии до 10 километров.

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