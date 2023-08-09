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Спас раненых сослуживцев: представлены новые герои СВО

08:22
  • среда
  • 09 августа 2023

Отличились старший сержант Роман Гвоздецкий и сержант Анвар Касимов

Информация о профессионализме и мужестве наших военных, выполняющих задачи в зоне спецоперации.

Старший сержант Роман Гвоздецкий вместе со своими подчинёнными под плотным огнём с позиций ВСУ разминировал здание, в котором находилась огневая точка неонацистов. Противник попытался вернуть контроль над объектом, но наши бойцы этого не допустили и вынудили боевиков отступить. В общей сложности за время участия в специальной военной операции сапёрная группа Романа обезвредила более полутора тысяч боеприпасов и взрывных устройств.

Сержант Анвар Касимов в ходе тяжёлого боя с многократно превосходящими силами неонацистов спас раненых сослуживцев. Рискуя собственной жизнью, Анвар вынес из-под огня в безопасное место нескольких пострадавших товарищей, оказал им неотложную помощь, а затем вернулся в бой. Неонацисты понесли большие потери и в итоге отступили. 

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