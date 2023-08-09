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Якутск накрыло дымом от лесных пожаров

08:45
  • среда
  • 09 августа 2023

За минувшие сутки было ликвидировано пять возгораний

Дымом от лесных пожаров в Хабаровском крае и Амурской области заволокло Якутск. В столице республики Саха зафиксировали превышение допустимой концентрации вредных веществ и по прогнозам ситуация не улучшится до конца недели.

В самой Якутии - тоже ведут борьбу с огнем: за минувшие сутки ликвидировали пять возгораний на площади в 170 гектаров. При этом выявили ещё 21 новый очаг. К тушению привлекли около полутора тысяч человек, задействовано 40 единиц спецтехники. В регион дополнительно направлены более 150 парашютистов авиалесоохраны.

Режим ЧС из-за природных пожаров действует в семи регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Работу спасателей серьезно осложняет труднодоступность очагов возгорания и отсутствие поблизости природных водоемов. Справиться с этими проблемами удается благодаря применению авиации - ежедневно в воздух поднимают порядка ста воздушных судов.

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