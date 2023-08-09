Суд арестовал десятки счетов, элитные иномарки и лодку блогерши Блиновской

Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму почти 1 млрд рублей

Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате Еленой Блиновской и ее супругом налогов на сумму около 1 миллиарда рублей арестовал десяток счетов, а также движимое имущество блогерши. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

В частности, арестованы 12 счетов в крупных российских банках, а также 54 счета различных ООО, половина из которых принадлежит супругу Елены Блиновской. Кроме того, обеспечительные меры наложены на четыре иномарки - Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander, а также мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и 7 прицепов к легковым автомобилям.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, отмечает ТАСС.

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Блогерша находится под домашним арестом.

В июле Пресненский суд также наложил обеспечительные меры на два десятка объектов недвижимости, более 100 млн рублей на счетах семьи блогера, валюту и золотые коллекционные монеты.

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