В Приморье девять населенных пунктов отрезаны поднявшейся водой

Спасатели помогают жителям затопленных районов

Девять населённых пунктов оказались отрезанными от дорожного сообщения из-за подъёма уровня воды в Приморье. Спасатели организуют переправы, помогают жителям затопленных районов. В ближайшие дни в крае ожидают приход очередного тайфуна, который принесёт мощные ливни. Для усиления группировки МЧС в регион направили аэромобильный отряд из Хабаровска.

Село Вострецово. Выйти на улицу жителям невозможно. Забор практически скрылся под водой. Красноармейский район - один из наиболее пострадавших от ливней. Населенные пункты здесь оказались отрезанными от транспортного сообщения. На территории ввели режим ЧС.

Борт МЧС совершает посадку в селе Лимонники. Вода уже ушла из населенного пункта, но выехать из-за переливов рек пока невозможно. Спасатели по воздуху доставляют жителям продукты, медикаменты и даже почту.

"В связи с большой географией доставки гумпомощи и невозможности посадки вертолёта в некоторые пострадавшие населённые пункты для доставки воды и еды будет задействован доптранспорт", - рассказала Екатерина Кутузова, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Подвесной деревянный мост был единственным, по которому жители отделенных сел Приморья могли доехать до районного центра. Но переполненная дождями река Большая Уссурка разрушила его. Власти организовали лодочную переправу.

Из-за сильных осадков на реках края сложная паводковая обстановка. Реки переливаются через трассы, размывают грунт. На 17 участках автодорог проезд либо ограничен, либо вовсе закрыт.

В Уссурийске Река Раковка вышла из берегов, переполнила Солдатское озеро. Вода перелилась на дорогу и отрезала путь сразу к нескольким населенным пунктам. Движение здесь сейчас запрещено. Поэтому жителям, чтобы добраться домой или выехать в город, нужно ждать спада уровня воды.

Когда уйдет вода — пока непонятно. Поэтому в глубокие переливы пускают спецтехнику. Чтобы сразу доставить жителям хлеб и воду. Городской парк в Уссурийске тоже ушел под воду. Паводок подбирается к магазинам и кафе. Предприниматели заранее поднимают товар и мебель.

В районе Семи ветров круглосуточно работает насосная станция. Вода вышла за дамбу. Но спасатели пытаются удержать потоки, чтобы не затопило многоэтажки. Жители, как могут, спасают урожай. Картошку выкапывают буквально из земляной жижи. В крае остаются подтопленными 406 приусадебных участков. Тем временем на пляжах даже при совсем не солнечной погоде многие не спешат сворачивать палатки. Спасатели предупреждают отдыхающих, что берег лучше покинуть как можно скорее.

На ближайшие дни синоптики дают неутешительный прогноз. Предупреждают об опасном метеорологическом явлении. Ожидают, что на край вновь обрушатся очень сильные дожди. Для устранения последствий непогоды в край уже направленны дополнительные силы из Хабаровского края.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"