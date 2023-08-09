Российские войска отразили шесть атак ВСУ на двух направлениях

Наши бойцы успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ

Российские войска отразили 6 атак неонацистов на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Как сообщили представители группировки "Центр", уничтожены 60 боевиков и несколько бронемашин. Экипаж огнемётной системы "Солнцепёк" и штурмовая авиация поразили командные пункты противника. Успехи - и на Купянском направлении.

Зажигательные снаряды артиллеристы сегодня выбрали не случайно. В Кременском лесу разведчики обнаружили крупный опорный пункт, усиленный бронетехникой. Уничтожить ее минами, конечно, не просто. Бойцы поправляют прицел и делают первый выстрел.

Разрыв. Разведка подтверждает – есть попадание. Минометчики, чтобы наверняка, накидывают еще три снаряда. Уже по группе эвакуации ВСУ. Чтобы не смогли вытащить поврежденный танк. В минус на Купянском направлении ушел и вот этот броневик. А после удара авиации – и место дислокации польских националистов. Уничтожены автомашины, припаркованные рядом с казармой. И 15 наемников.

Артиллерия на Купянском участке активно поддерживает наступление мотострелков. Освобождены 5 населенных пунктов. И только за последние три дня российские войска продвинулись на этом фронте на 11 километров.

Дивизион разнес в щепки еще один укрепрайон. Вместе с техникой и личным составом. Не дать боевикам перегруппироваться и подготовить к обороне новые рубежи – задача для артиллеристов номер один. Гаубицы бьют по националистам и днем и ночью. Слово "усталость", когда идет такое стремительное наступление, бойцы, кажется, забыли.

На Краснолиманском направлении российские подразделения отразили как минимум шесть контратак боевиков в районе Сватово. В перерывах, между артиллерийскими дуэлями на позиции выходят снайперские "двойки". Именно за ними сейчас идет настоящая охота. Боевики окапываются, маскируются. Но от пули спрятаться трудно.

Российские десантники не ждут, когда кто-то из националистов высунется из дота. А бьют прямо в амбразуры. С расстояния в километр, говорят снайперы, попадаем точно даже в отверстие диаметром всего два сантиметра.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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