CNN: конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу

Западные СМИ выразили разочарование украинским контрнаступлением

Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу. Об этом уже в открытую говорят западные СМИ. Так, американский телеканал CNN отмечает, что на данный момент так называемое контрнаступление больше похоже на утомительную работу, а не на блицкриг. То, что сломать российскую линию обороны в зоне СВО националистам так и не удалось, признают даже военные и дипломаты по обе стороны Атлантики.

Зарубежные медиа меняют курс. В репортажах журналистов чувствуется разочарование украинским контрнаступлением. Как сообщает телеканал CNN, кажется, у западных союзников наступает отрезвление.

Причинами медленного контрнаступления американские аналитики называют неэффективное обучение солдат ВСУ по ускоренной программе и задержки в поставках вооружения. Эксперты делают неутешительные умозаключения – отвоевать российскую территорию уже не получится. Сенаторы, журналисты и даже обычные американцы считают, что Конгресс не должен утверждать дополнительное финансирование для поддержки Украины.

"В течение нескольких недель они еще посмотрят, есть ли шанс достичь определенного прогресса. Но достичь прогресса, изменившего бы баланс этого конфликта, крайне маловероятно", - пишут СМИ.

В Пентагоне пока совершенно глухи и слепы. По словам официального представителя ведомства, Украина может рассчитывать еще на 6 миллиардов долларов как минимум. На этой неделе Вашингтон собирается объявить об очередном пакете военной помощи. Оружейный концерн "Рейн Метал" готовит к отправке на Украину 50 танков "Леопард", которые он приобрел у бельгийской компании.

Тем временем в Евросоюзе не хотят создавать даже видимость того, что готовы предоставить Украине какие-то гарантии безопасности. Запад все больше давит на украинского президента. И вот президент Турции заявил, что собирается урегулировать вопрос с зерновой сделкой - решение этой проблемы зависит от выполнения странами Запада своих обязательств.

"Требования России должны быть выполнены, так же, как и доступ к зерну для африканских стран должен быть беспрекословно обеспечен. Однако представители западных держав неоднократно отказывались выполнять свои обещания по этой сделке, что и привело к подобным удручающим решениям о ее приостановке", - заявил Эрдоган.

В нашем посольстве в США призвали прекратить очернять все то позитивное, что делал в свое время Советский Союз и делает российский народ сейчас. Ирландский бизнесмен, который проездом в Москве, удивился тому, что российская столица, несмотря на санкции, меняется в лучшую сторону.

"Я нахожусь в Электрозаводском районе Москвы. Вчера я разместил несколько фотографий огромных объемов строительства здесь. Но некоторые в комментариях решительно отказываются верить в реальность того, что на самом деле происходит в России. Это поразительно. Людей так закидали пропагандой, чтобы убедить их, что Россия – их враг, что все, что исходит из России, является неправдой", - рассказал Чей Боуз.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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