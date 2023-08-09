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Мишустин обсудил с Садовничим новые проекты МГУ

14:49
  • среда
  • 09 августа 2023

Университет намерен войти в программу инженерных школ

На государственную программу научно-технологического развития России выделено уже более триллиона рублей. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин во время рабочей встречи с ректором МГУ Виктором Садовничим.

Речь шла о ситуации в старейшем университете страны, о новых проектах, которые планирует реализовать вуз. Так, по словам Садовничего, МГУ намерен войти в программу инженерных школ. Цель этой инициативы - обеспечить российскую экономику высококвалифицированными кадрами для достижения технологического суверенитета.

"В МГУ достаточно давно работали над программой по фундаментальной инженерии и здесь, я знаю, что вы собираетесь сделать целый стандарт. На самом деле, это очень важно, потому что фундаментальная инженерия - это целый комплекс прикладных программ", - заявил Мишустин.

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Михаил Мишустин и ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
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