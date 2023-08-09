Кумир миллионов: какой запомнят Веру Васильеву

Народная артистка СССР умерла в возрасте 97 лет

Не стало Веры Васильевой. Народная артистка СССР - кумир миллионов зрителей разных поколений - ушла из жизни на 98-м году. Об этом сообщили в Московском Театре Сатиры, на сцене которого служила великая актриса. Всегда элегантная и блистательная, она покоряла своей улыбкой, искренностью и добротой. За свою долгую творческую жизнь Вера Кузьминична создала десятки ярких образов на сцене и в кино.

Яркая, добрая, с лучистыми глазами и ямочками на щеках. Вера Васильева для миллионов людей была воплощением счастья и любви. Ведь с такой искренностью - в каждом слове, каждом жесте - человеку веришь без оглядки. Её полюбили после первой же роли в "Сказании о земле сибирской". Розовощекую Настеньку Вера Васильева сыграла еще студенткой, в 1948-м. Она часто вспоминала эту картину и всегда настаивала: ей тогда очень повезло.

Её радовали и киноработы, и роли в Театре Сатиры. Она не просто их ценила. А загадывала желания - чтобы дали еще одну, новую, пусть небольшую. Она с любой справлялась блистательно!

"Всегда лучезарная улыбка, всегда совершенно прелестные доброжелательные слова, всегда какое-то нежное, дивное отношение. Она была очаровательный человек, помимо того, что она была бесконечно трудолюбивая актриса, которая, конечно, посвятила свою жизнь и отдала себя всю театру и кино", - отметила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Её просто обожали коллеги. Называли трудоголиком, несгибаемой личностью, эталоном - во всем. И вечно юной. Секрет своей молодости Вера Васильева никогда не скрывала:

"Любовь. Во-первых, я в жизни любила. Если она в жизни была, то можно жить и этим. Потому что все-таки это ж было счастье! Кого-то любить, в кого-то верить".

О своей большой любви к Владимиру Ушакову она написала в воспоминаниях. А еще - о творчестве, о поклонниках. Её не просто любили. Готовы были носить на руках. Актрисе сложно было даже зайти в театр.

По городу она тоже передвигалась не так быстро, как хотелось бы. И очень этому была рада: "Я вот живу на Арбате. Когда иду в магазин, человека два-три обязательно подойдет, погладит по руке, скажет - "Будьте здоровы, я вас очень люблю" Понимаете? Это очень приятно!"

Она до последних дней продолжала мечтать. О сцене, о полном зале и идущей из него волне тепла. Счастливая, красивая, мудрая. Такой она была. Такой и останется. Навсегда.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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