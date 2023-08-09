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ФСБ задержала россиянина за диверсию на газопроводе в Крыму

10:17
  • среда
  • 09 августа 2023

Задержанный сознался в работе на украинские спецслужбы

ФСБ задержала россиянина, причастного к совершению диверсии на объекте энергетической инфраструктуры Крыма. 43-летний мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

Как рассказали "ТВ Центру" в Центре общественных связей ФСБ, задержанный был завербован в городе Павлоград Днепропетровской области в июне 2022 года. Позднее он прошел разведывательно-диверсионную подготовку и был направлен в Крым.

23 июня 2023 года мужчина с помощью самодельного взрывного устройства подорвал газопровод в поселке Кореиз.

В ходе обысков в гараже россиянина найдено пластичное взрывчатое вещество иностранного производства массой 2 килограмма, две электродетонатора, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина уже дал признательные показания.

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