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Путин внес поправки об изменении информирования ООН и СЕ о военном положении

10:34
  • среда
  • 09 августа 2023

Теперь Россия не будет отчитываться о введении военного положения

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального конституционного закона об отмене информирования Совета Европы (СЕ) о введении военного положения и ЧП.

Новый проект связан с прекращением участия России в Совете Европы, передает ТАСС.

Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Поправки затронули законы "О военном положении" и "О чрезвычайном положении".

Весной 2022 года Россия официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. В феврале 2023 года приняла закон о прекращении действия в отношении России международных договоров СЕ.

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