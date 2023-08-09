Взрыв прогремел в жилом доме в Махачкале

Есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме на улице Айвазовского в Махачкале.

На данный момент известно о четырех пострадавших, среди них двое детей, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета. Местные СМИ пишут, что в квартирах многоэтажки могли застрять дети.

Спасатели эвакуировали жильцов подъезда, где произошел взрыв. Есть угроза обрушения, пишет telegram-канал BAZA. Повреждения получили около 20 квартир.

На месте работают экстренные службы. Пожарные тушат возникшее после взрыва возгорание.

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