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На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв

11:09
  • среда
  • 09 августа 2023

Объявлена тотальная эвакуация

На оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв.

Завод находится по адресу: проспект Красной армии, дом 212 В. По данным СМИ, пострадали порядка 15 человек, официальной информации о раненых пока нет.

Причины взрыва выясняются. Агентству ТАСС в экстренных службах рассказали, что ЧП произошло не из-за беспилотника.

Местные власти объявили тотальную эвакуацию из всех зданий комплекса. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место происшествия.

"По происшествию в Сергиевом Посаде - буду на месте в ближайшее время", - написал он в своем  telegram-канале.

На месте работают экстренные службы, силовики и глава округа Дмитрий Акулов.

Оптико-механический завод в Сергиевом Посаде является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

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Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде
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