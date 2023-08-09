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Восемь человек пострадали при взрыве в Махачкале

13:27
  • среда
  • 09 августа 2023

В том числе трехлетний малыш

Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при взрыве в жилом доме в Махачкале.
Взрыв прогремел в жилом доме в Махачкале

Трехлетний малыш получил черепно-мозговую травму и ранение глаза, сообщили в региональном Минздраве. Его отвезли в детскую республиканскую клиническую больницу.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа, сообщил мэр города Юсуп Умавов в своем telegram-канале.

Взрыв прогремел утром 9 августа на четвертом этаже многоэтажного жилого дома на улице Айвазовского. Повреждены внутренние перегородки в квартире, выбиты окна, есть трещины на несущих конструкциях и на стенах лестничной клетки.

Спасатели эвакуировали 150 человек, из них 35 детей. Повреждения получили около 20 квартир.

Прокуратура Дагестана начала проверку. Власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим от взрыва.

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