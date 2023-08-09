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Центробанк назвал дату запуска пилота с цифровым рублем

12:15
  • среда
  • 09 августа 2023

Цифровой рубль опробуют в московском метро

Пилотный проект по реальным операциям с цифровым рублем для физических и юридических лиц начнется со следующей недели – с 15 августа.

Об этом в среду, 9 августа, сообщила первый зампред Центробанка России Ольга Скоробогатова. С 15 августа в пилоте примут участие 13 банков, еще 16 присоединятся в следующем году.

Граждане, которые являются клиентами 13 банков, смогут подать заявку для участия в тестировании на реальных операциях.

"Пилот будет, прежде всего, строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях", - уточнила Скоробогатова (цитата по ТАСС). 

В частности, цифровой рубль опробуют в московском метро, сообщил telegram-канал столичной подземки. На первом этапе воспользоваться оплатой цифровыми рублями смогут сотрудники, которые входят в фокус-группу, также метрополитен планирует начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт "Тройка" и карт с балансом билета "Кошелек.

Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты в дополнение к наличному и безналичному расчету. Массовое внедрение цифрового рубля начнется в 2025 году.

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