Под завалами после взрыва в Сергиевом Посаде могут находиться люди

Число пострадавших увеличилось до 35

Власти рассказали подробности взрыва на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде.

Число пострадавших увеличилось с 31 до 35 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Акулов. Под завалами могут оставаться люди.

Глава округа попросил местных жителей сохранять спокойствие, для получения помощи и оперативной информации открыты горячие линии.

"Я прошу вас сохранять спокойствие. Телефоны горячей линии, куда можно обратиться за информацией: 84965457755, 84965408836, 84965515100, 89151351510", - написал он в своем telegram-канале.

ЧП произошло на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В настоящий момент идет разбор завалов. Из зданий завода, а также ближайшего детского сада эвакуированы люди. После ЧП разрушен один цех, второй частично поврежден, в зданиях вокруг выбиты стекла. В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта тоже выбиты стекла. Жителям пострадавших от взрыва домов окажут помощь.

"Также частично поврежден спорткомплекс "Луч" - выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла", - добавил Воробьев.

Взрыв на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Агентству ТАСС в экстренных службах рассказали, что ЧП произошло не из-за беспилотника.

Оптико-механический завод в Сергиевом Посаде расположен по адресу: проспект Красной армии, дом 212 В. Он является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

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