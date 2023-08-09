Собянин анонсировал открытие Ледового дворца в Ясеневе осенью этого года

Мэр проверил, как идут работы

Строительные работы в Ледовом дворце Этери Тутберидзе практически завершены. Уникальный спортивный комплекс мирового класса возводят на юго-западе столицы. Универсальная арена, тренажерный зал и кабинеты реабилитации спортсменов. Как идут работы, сегодня проверил Сергей Собянин вместе с прославленным тренером и юными фигуристами.

На месте заброшенного котлована под торговый центр, который был вырыт здесь много лет назад, на юго-западе столицы появился ледовый дворец "Самбо-70". Работы ещё не завершены, но и сейчас понятно - спортивный комплекс грандиозный. Строители уже заканчивают внешнее оформление: красят колонны и монтируют медиафасад. Внутри тоже почти всё готово. Завершается косметическая отделка. Самые сложные и ювелирные работы уже позади.

"Система обеспечения ледовых полей уникальна. При проектировании мы выполняли математическое моделирование распределения воздушных потоков на ледовых полях. Для того, чтобы обеспечить различные температурные режимы для хоккеистов и для фигурного катания. Строительно-монтажные работы выполнены на 98%", - сообщил представитель компании-подрядчика Павел Лебедь.

Здесь универсальная ледовая арена 60 на 30 метров с трибуной на 500 мест, соразмерная тренировочная площадка, ещё одна - с искусственным покрытием, акробатический, два тренажёрных и 10 хореографических залов, целый реабилитационный блок, комнаты отдыха. Всё, чтобы воспитывать чемпионов.

"Здесь есть залы, которых у нас в Хрустальном никогда в жизни не было. Здесь есть залы высокие, где можно и прыгать, и делать поддержки, бегать. У нас сейчас группа парного катания, которую мы не можем разместить на одной площадке, а хочется, чтобы результаты были хорошие, чтобы спортсмены были качественные, нужно всё это контролировать. Я тут как строитель столько же времени провела. И рисовала вместе", - рассказала Этери Тутберидзе.

Удобство не только для спортсменов, но и для тренерской команды. Рядом с ареной - кардиозона с прозрачной стеной, чтобы удобно было следить и за теми, кто катается, и за теми, кто только приступил к разминке или заминке - очень важная часть процесса. После основной тренировки нужно 45 минут провести на дорожке, чтобы мышцы пришли в норму. Оценили Ледовый дворец и сами фигуристы.

Для зрителей тоже всё предусмотрено: в то время, как для фигуристов температура на арене будет 16, а для хоккеистов и вовсе - 12. На аренах всегда комфортные 22 градуса. Ещё медиаэкраны для онлайн-трансляций, чтобы показывать повторы лучших моментов соревнований, отображения результатов и статистики. Сегодня Ледовый дворец осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Распахнёт свои двери Ледовый дворец уже в сентябре - почти на полгода раньше запланированного срока. В свободное от тренировок и соревнований время спорткомплекс смогут посещать все желающие.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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